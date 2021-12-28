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【澳洲疫情】悉尼醫院錯發近千陰性檢測報告 486人證確診

環球社會熱點 17:16 2021/12/28

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面對現時新冠肺炎Omicron變種病毒引起的疫情，多國加強檢測應對。澳洲悉尼一間醫院的化驗所日前出錯，提出向近千人發出陰性檢測結果報告，最終當中近500人證實確診。化驗所亦發表聲明，就錯誤公開致歉。

【澳洲疫情】首錄Omicron死亡個案 政府拒收緊防疫 【下一頁】

聖文森特醫院（St Vincent’s Hospital）的化驗所周二（28日）發表聲明，承認曾錯誤向950人發出短訊，通知對方檢測結果為陰性反應，其中486人的檢測結果應為陽性。有關人士於上周三至周五（22日至24日）檢測，目前已獲告知確實結果。

化驗所表示，就事件深表歉意。其中一位發言人指過往檢測結果經由自動系統處理，但由於檢測數目增加，改為人手發出結果，加快通知民眾檢測結果，但當中發生簡單數據錯誤，釀成錯誤檢測結果。

化驗所稱現時已恢復自動化處理，確保同類錯誤不會再次發生，同時亦減少處理檢測的數目，以維持質素。

【澳洲疫情】悉尼所在州重推口罩令 確診創新高 【下一頁】

悉尼所在的新南威爾士州州衛生部長哈澤德（Brad Hazzard）表示，因大量檢測要求導致今次發生人為錯誤。現時新州檢測需求甚高，不少診所因服務不勝負荷而拒絕市民檢測要求。

新州過去7日每日做14.5萬次檢測，較上周同期11.7萬次明顯增加。新州原於12月初已放寬部分防疫限制，但州政府近日已重新收緊，應對最近的疫情。

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責任編輯：吳漢培

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