【潛力股精選】孫運喜：遠洋服務（06677） 股市 18:39 2021/12/28 分享： 內房憂慮雖然仍未消除，不過已有投資者部署撈底，內房股、物管股今日普遍上揚，iMoney主編孫運喜（RIcky）分析技術形勢，認為物管股遠洋服務 （06677） 值搏率高、風險指數不高，建議投資者可部署買入，想知詳細策略，立即點撃收看/收聽： *重溫《ET講股通》孫運喜：土炮發威【按此－附time code】 *逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 2021/12/17 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 【潛力股精選】梁耀康：長江基建（01038） 2021/12/20 【潛力股精選】梁耀康：長江基建（01038） 【潛力股精選】孫運喜：翰森製藥（03692） 2021/12/23 【潛力股精選】孫運喜：翰森製藥（03692） 【潛力股精選】孫運喜：白雲山（00874） 2021/12/21 【潛力股精選】孫運喜：白雲山（00874） 【潛力股精選】梁耀康：騰訊（00700） 2021/12/23 【潛力股精選】梁耀康：騰訊（00700） 你可能感興趣 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 18:40 2021/12/17 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 【潛力股精選】梁耀康：長江基建（01038） 18:44 2021/12/20 【潛力股精選】梁耀康：長江基建（01038） 【潛力股精選】孫運喜：翰森製藥（03692） 07:10 2021/12/23 【潛力股精選】孫運喜：翰森製藥（03692） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 2021/12/24 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：騰訊（00700） 2021/12/23 【潛力股精選】梁耀康：騰訊（00700） 【潛力股精選】孫運喜：翰森製藥（03692） 2021/12/23 【潛力股精選】孫運喜：翰森製藥（03692） 【潛力股精選】孫運喜：白雲山（00874） 2021/12/21 【潛力股精選】孫運喜：白雲山（00874） 【潛力股精選】梁耀康：長江基建（01038） 2021/12/20 【潛力股精選】梁耀康：長江基建（01038） 股票 港股 指數 遠洋服務（06677） 撈底 孫運喜 買入 物業管理股 服務