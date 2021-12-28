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【潛力股精選】孫運喜：遠洋服務（06677）

股市 18:39 2021/12/28

分享：

內房憂慮雖然仍未消除，不過已有投資者部署撈底，內房股、物管股今日普遍上揚，iMoney主編孫運喜（RIcky）分析技術形勢，認為物管股遠洋服務 （06677） 值搏率高、風險指數不高，建議投資者可部署買入，想知詳細策略，立即點撃收看/收聽：

*重溫《ET講股通》孫運喜：土炮發威【按此－附time code】

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備

欄名 : 潛力股精選

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股票 港股 指數 遠洋服務（06677） 撈底 孫運喜 買入 物業管理股 服務

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