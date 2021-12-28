▲ 【內房危機】易綱：中國經濟短期面臨下行壓力 房地產市場預期正逐步改善

中國人民銀行行長易綱表示，中國經濟長期向好基本面不會變，但在需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重影響下，經濟短期面臨下行壓力。前期個別房企由於自身經營不善、盲目多元化擴張等因素導致風險暴露，有關部門和地方政府已積極採取措施，穩妥有序化解風險，滿足居民和房地產企業的正常融資需求，市場預期正在逐步改善。

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易綱指，當前中國金融體系運行總體平穩，金融風險整體收斂、總體可控，主要體現在三方面，包括1）宏觀槓桿率持續上升勢頭得到有效遏制 2）對突出風險點進行了有序處置，影子銀行、亂辦金融及非法集資等風險得到有效遏制，加強金融監管，強化反壟斷取得實效 3）強化防範化解金融風險制度性建設，金融市場效率和抗風險能力明顯增強。

易綱表示，今年以來，普惠小微貸款已經支持超過4200萬戶小微經營主體；今年企業貸款平均利率已經在5%以下，為統計以來新低。

易綱指，明年人民銀行將重點做好兩項直達工具政策接續轉換工作，包括：實施普惠小微貸款支持工具，從明年起到2023年6月底，人民銀行對地方法人銀行發放的普惠小微企業和個體工商戶貸款，按餘額增量的1%提供資金，鼓勵增加普惠小微貸款；另外，將普惠小微信用貸款納入支農支小再貸款支持計劃管理，原來用於支持普惠小微信用貸款的4000億元再貸款額度可以滾動使用，必要時可再進一步增加再貸款額度。

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