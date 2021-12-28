【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 存戶賺盡最多1.6萬元利息

▲ 盤點今年的港元定期存款市況，大行另闢戰線，如滙豐推1個月港元定存年息5厘。

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眼下年尾在即，今個星期已進入壓軸煞科周，難怪今天（12月28日）港元定期存款進入休止狀態，暫未有港銀調整存息，市料業界靜觀小通關最新進展才作重新布局。況且，美國雖於今年11月開始收水縮減買債規模，但市料明年第2季才開始加息，2022年共加3次息。本港因滯後反應，業界普遍料聯儲局累加3到4次，本港才有條件跟加最優惠利率（P）。而觀乎港元1個月拆息，在年結前仍不足0.19厘，在超低息的大環境下，業界預期明年的定期存款加息戰將收斂。

盤點今年港元定期存款的市況，有3大特色，第一，虛擬銀行的搶存戰由燦爛歸於平淡：猶記得今年初虛擬銀行仍勇進，如騰訊 （00700） 、工銀亞洲及港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）提供3個月港元定存年息有5厘，但至年底時，該行相同存期年息只得0.8厘。目前虛銀該存期最高息是小米 （01810） 旗下的天星（AirStar Bank），3個月港元定存年息0.9厘。

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人幣7天定存最高息13.88厘【下一頁】

第二，傳統銀行轉趨進取：在人縮我谷下，中小型傳統銀行尤其積極，如富邦於11月作突擊，推3個月港元定存年息6.88厘，但主攻手機等電子渠道的新客。另一邊廂，大眾銀行推名為「定期.按揭」雙重賞計劃，合資格客戶可參加大抽獎，頭獎是3個月港元定存享10厘年息，名額有3個，如以存款上限20萬元計，賺息約5000元；二獎是3個月港元定存享年息8厘，同樣以廿萬元封頂；三獎是6個月港元定存享年息6厘，限額是10萬元。可是，以上超高息須獲批100萬元按揭貸款，以及存入50萬元全新資金等附帶條件。

第三，大行高息優惠創意多：除了中小行鬥高息外，發鈔行亦另闢戰線，如滙豐（HSBC）旗下交易薈，推1個月港元定存享年息5厘，但指定理財戶須參加股票獎勵計劃，如以存款上限400萬元計，期內賺息逾1.6萬元。

此外，綜觀年結港元定存的高息榜，現時7天港元定存年息以集友的5.8厘居首，1個月港元定存年息以滙豐的5厘奪冠；富邦則囊括中長息榜，旗下3個月港元定存年息享6.88厘，半年期港元定存也以該行於上周二（21日）新推0.9厘年息晉級冠軍，其一年港元定存享0.85厘亦稱霸。

港元定存罕現10厘高息【下一頁】

不過，追息族須注意，市面不少特惠息，如滙豐5厘特高息等，普遍於本周五（31日）到期。展望2022年，市料同業若推破頂息，相信一如既往須同時光顧其他理財產品或全新客戶等連串綑綁式服務。

另外，反映銀行資金成本的3個月拆息今天報0.25厘，花旗銀行財富管理業務高級投資策畧師陳正犖今午回應本報查詢指，料港元3個月拆息明年或呈先低後高走勢，明年首季或重返0.19厘，第二及第三季可能回升至0.25厘，第四季有機會見0.3厘。

至於港元滙價，陳正犖估計，3個月內港滙目標為7.79，6至12個月則料為7.78。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪