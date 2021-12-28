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【內地監管】銀保監：部分內險管理層對風險管理不夠重視　流於「重制度、輕落實」

股市 17:00 2021/12/28

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【內地監管】銀保監：部分內險管理層對風險管理不夠重視　流於「重制度、輕落實」

中國銀保監會公布，6月至11月該會向43間保險公司作償付能力風險管理能力監管評估（SARMRA評估），顯示今年保險公司風險管理意識不斷加深，風險管理架構、制度體系逐步健全，風險管理能力有效提升，惟監管評估中也發現有些不足，如部分公司董事長、總經理等在經營理念上對風險管理不夠重視，在全面風險管理方面，其專業能力亦未達要求；部分公司照抄模式化的風險管理制度或監管規則，缺乏可操作性。

銀保監會又指，「重制度、輕落實」的現象普遍，部分公司中相關部門配合不足，使風險管理的實效未彰；部分公司運用能力不強；部分公司信用風險管理不夠，內部評級制度不健全。

據銀保監會指，43家保險公司平均分為74.03分，較上期評估高2.11分，其中25家財險公司平均分為74.6分，18家人身險公司平均得72.85分，各較上期評估高3.46分、0.4分。

銀保監會表示，每年會對部分保險公司作SARMRA評估，三年實現全覆蓋，持續推動保險業提升風險管理能力，堅決確保不發生系統性風險。

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