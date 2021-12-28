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【騰訊700】騰訊旗下Riot Games同意支付1億美元　解決加州性別歧視集體訴訟案

股市 16:55 2021/12/28

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【騰訊700】騰訊旗下Riot Games同意支付1億美元　解決加州性別歧視集體訴訟案

騰訊 （00700） 旗下遊戲工作室、曾開發著名遊戲《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LoL）的Riot Games已同意支付1億美元（約7.8億港元），以解決2018年與加州州政府機構，以及現任和前任女性僱員的性別歧視集體訴訟。騰訊全資的Riot Games表示，將向集體訴訟一方支付 8000 萬美元（約6.24億港元），當中包括從 2014 年 11月至今在加州工作的所有現任和前任全職女性僱員以及臨時代理承包商。

騰訊「限時打機」新規見效　未成人遊戲時長佔比跌9成，看【下一頁】

今次訴訟源於2018年11月，前Riot Games 員工Jessica Negron和Melanie McCracken指控公司存在性別歧視以及性騷擾和不當行為，其後加州政府牽頭進行兩次調查。

Riot Games聲明中表示，其餘2000萬美元（約1.56億港元）將用於支付律師費和雜費，現時仍在等待法院批准和解，預計未來幾個月將舉行聽證會。Riot Games表示，為了推動持續的透明度和問責制，承諾由 Riot Games和加州公平就業和住房部聯合批准的第三方監督其內部報告和薪酬公平流程，為期三年。

Riot Games 在2009年推出著名PC 遊戲《英雄聯盟》，其後熱潮直捲全球，騰訊在2015年底收購 Riot Games 全數股權，Riot Games 在去年推出手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》（League of Legends： Wild Rift）。

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編輯：李哲毅

港股 歧視 性騷擾 騰訊 騰訊控股（00700）

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