【元宇宙】Meta VR設備Oculus成聖誕禮物首選　 App奪美國下載榜冠軍

隨着元宇宙概念極速興起，大眾於虛擬世界中的互動成新常態，更帶動元宇宙相關的產品興起。如虛擬實境（VR）裝置，更成為今年聖誕節最熱銷的科技產品之一。據外媒《Business Insider》報道，Meta推出的Oculus系列VR產品需求強勁，用作操作Oculus的應用程式（App），更登場蘋果（Apple）App Store下載榜首位。

【搜尋引擎大戰】DuckDuckGo搜尋率飆升 將挑戰Google霸主地位？

Business Insider報道引述KeyBanc Capital Markets分析師Justin Patterson指，用於操控Meta VR裝置Oculus的Oculus App 應用程式，在今年聖誕節首次登上美國App Store的免費熱門下載榜的第一位，甚至擊敗TikTok、YouTube、Snapchat和Instagram 等長期霸佔排行榜的幾款程式，成為全美最熱門的程式。

而在聖誕節翌日，即節禮日（Boxing Day），Oculus App亦登上Google Play商店的免費熱門下載榜單榜首。

【OPPO新機】OPPO Reno7新年版賀歲手機 內地市場今起預售

【芯片荒】任天堂社長承認 Nintendo Switch明年初仍缺貨

Patterson指出，Oculus App成為下載榜的首位，對全力發展元宇宙的Meta別具意義。他也估計，Oculus App成功奪冠，或因為VR裝置成為聖誕節受歡迎禮物之一，亦相信是與遊戲主機面臨持續缺貨潮的情況有關。

責任編輯：何子澄