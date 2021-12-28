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【新經濟股】 美團、快手達成互聯互通戰略合作 大行看好可創造雙贏 惟股價齊跌

股樓投資 16:57 2021/12/28

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美團（03690）和視頻股快手（01024）達成戰略互聯互通合作，美團將在快手開放平台上綫美團小程序，為美團商家提供套餐、代金券、預訂等商品展示，以及綫上交易等服務；快手用戶則將能夠通過美團小程序直達有關商家。

不過，消息並未刺激股價，美團、快手雙雙下跌，美團股價曾倒跌近4%，一度失守220元水平，收報223.4元，跌1.2%，成交額43.3億元；快手股價最多跌4.6%，低見72.1元，收報72.5元，跌4%，成交額13.2億元。

大行予美團投資評級及目標價﹕

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瑞銀發表研究報告指，美團已推出食物外賣小程序，預期未來將擴展至到店、酒店及旅遊服務，並認為美團強大的外賣及本地服務業務組合可彌補快手的用户變現率。該行又指，短視頻及電商直播仍將是未來主流，快手用戶瀏覽時間份額高於公司於綫上廣告和電商市場的佔有率，預期快手將通過與美團的合作加快變現，並對抗兩者的共同競爭對手字節跳動，惟現階段難以量化合作所帶來的效用。

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記者：郭秀慧

美團－W（03690） 快手—W（01024） 新經濟股 瑞銀 經濟

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