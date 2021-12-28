【科技巨頭】傳蘋果聘用Meta AR公關總監 籌備自家虛擬裝置

日前有消息指，蘋果挖角聘請Facebook母公司Meta的AR公關總監舒伯特（Andrea Schubert），籌備新團隊以負責發布和銷售虛擬裝置。

據彭博報道，蘋果打造新團隊，主要負責AR及VR裝置的行銷活動，並聘請舒伯特來負責統籌。外界推測，蘋果自家的AR及VR產品將於明年推出。

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但是，現時並沒有實質證據證明挖角一事，舒伯特於社交平台LinkedIn的個人頁面上，目前仍顯示她仍在Meta工作，擔任現實實驗室（Reality Labs）溝通、擴增實境和研究總監一職。不過基於市場競爭及蘋果一向著重保密的風格，在產品正式發布前，不公開員工調動也是合理的。

傳蘋果將推出一款混合實境（MR）獨立頭盔，會利用相機提供MR體驗，並預料該相機會配備與Apple Watch相似的玻璃外殼，也會附帶與AirPods Max相似的耳機，而且會以光學雷達玻璃外殼（LiDAR）感測系統來追蹤使用者。而外界一直推測蘋果將於2022年推出相關產品，外界預計是次挖角正為發展全新虛擬裝置產品推廣和發布作準備。

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責任編輯：龍紀瑩