2022 年中國信用展望：地方政府融資平台、資管公司及不良債券

2022年，實力較弱的本地國有企業、地方政府融資平台，以及房地產發行人或面臨較高的違約風險及重新定價風險，但系統性風險仍有望得到控制。政府牽頭支援內地資產管理行業，內地資管公司的不良資產處置步入正軌，我們預期這會重建市場對資管公司領域和融資渠道的信心。

內房行業歷低潮 地方政府融資平台的信用狀況受壓

賣地收入下降，可能會進一步給地方政府融資平台的信用指標帶來壓力，而地方政府融資平台和本地國企面臨土地和房地產開發領域的風險，或將改變商業模式，這意味著它們將邁向商業化，對它們而言具有負面信用影響。在信用狀況進一步兩極化的情況下，投資者可能更⻘睞財政狀況良好、母公司實力雄厚、行政級別高、業務多元化、以及政策作用明確的地區的地方政府融資平

台。

地區財政實力、股東實力和政策作用是關鍵

賣地收入佔本地政府財政收入的三分之一，而且在地方政府融資中發揮著關鍵作用。由於政策收緊、銷售額下滑，地產商在土地開發項目中的參與度下降，而地方政府融資平台和本地國企則日益參與到這些項目中。根據我們的預測，2022年，本地政府的賣土收入可能會下滑15%至20%。

對中國資管公司重拾信心

政府牽頭支援內地的資產管理行業，再加上這些資管公司重新專注於核心的不良資產管理業務，以及非核心業務資產出售穩步推進，國有資管公司獲政府出手協助，市場已逐漸恢復對中國支持內地資管公司的信心。從近期於在岸和離岸市場的發行可見，資管公司的再融資管道亦正在恢復。隨著地方資管公司的市場份額在過去幾年不斷增長，長遠而言，較低的準入門檻可能會對中國四大國有資管公司的經營環境造成壓力。然而，這四大國有資產管理公司於未來的兩到三年仍可在該領域保持主導地位。