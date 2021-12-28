  • 17°C
香港時間 : 20211228日 (二) 17:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2022 年中國信用展望：地方政府融資平台、資管公司及不良債券

宏觀解讀 16:45 2021/12/28

分享：

2022年，實力較弱的本地國有企業、地方政府融資平台，以及房地產發行人或面臨較高的違約風險及重新定價風險，但系統性風險仍有望得到控制。政府牽頭支援內地資產管理行業，內地資管公司的不良資產處置步入正軌，我們預期這會重建市場對資管公司領域和融資渠道的信心。

內房行業歷低潮 地方政府融資平台的信用狀況受壓

賣地收入下降，可能會進一步給地方政府融資平台的信用指標帶來壓力，而地方政府融資平台和本地國企面臨土地和房地產開發領域的風險，或將改變商業模式，這意味著它們將邁向商業化，對它們而言具有負面信用影響。在信用狀況進一步兩極化的情況下，投資者可能更⻘睞財政狀況良好、母公司實力雄厚、行政級別高、業務多元化、以及政策作用明確的地區的地方政府融資平
台。

地區財政實力、股東實力和政策作用是關鍵

賣地收入佔本地政府財政收入的三分之一，而且在地方政府融資中發揮著關鍵作用。由於政策收緊、銷售額下滑，地產商在土地開發項目中的參與度下降，而地方政府融資平台和本地國企則日益參與到這些項目中。根據我們的預測，2022年，本地政府的賣土收入可能會下滑15%至20%。

對中國資管公司重拾信心

政府牽頭支援內地的資產管理行業，再加上這些資管公司重新專注於核心的不良資產管理業務，以及非核心業務資產出售穩步推進，國有資管公司獲政府出手協助，市場已逐漸恢復對中國支持內地資管公司的信心。從近期於在岸和離岸市場的發行可見，資管公司的再融資管道亦正在恢復。隨著地方資管公司的市場份額在過去幾年不斷增長，長遠而言，較低的準入門檻可能會對中國四大國有資管公司的經營環境造成壓力。然而，這四大國有資產管理公司於未來的兩到三年仍可在該領域保持主導地位。

撰文 : 彭博行業研究

欄名 : 彭博觀點

最新專欄文章 更多

彭博觀點 - 美國聯儲局變動或決定港元走勢
2021/11/29
美國聯儲局變動或決定港元走勢
彭博觀點 - 中資高收益地産債低迷提供最佳買入時機
2021/10/26
中資高收益地産債低迷提供最佳買入時機
彭博觀點 - 科技造就中國債券市場急速發展
2021/09/17
科技造就中國債券市場急速發展
彭博觀點 - 中國住宅地產受嚴格的監管阻力和Delta變種毒株傳播影響
2021/08/31
中國住宅地產受嚴格的監管阻力和Delta變種毒株傳播影響
彭博觀點 - 中國國債走勢何去何從
2021/07/27
中國國債走勢何去何從
股票 中國

上一篇文章

【騰訊700】騰訊旗下Riot Games同意支付1億美元　解決加州性別歧視集體訴訟案

下一篇文章

【螞蟻花唄】中國信達60億人幣認購螞蟻消費金融20%股權、全日升12%　舜宇光學反跌4%低收
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新冠藥物】開拓藥業曾瀉近85%、即市低位彈一倍　新冠藥物試驗數據未達統計學顯著性
【新冠藥物】開拓藥業曾瀉近85%、即市低位彈一倍　新冠藥物試驗數據未達統計學顯著性
【美股期貨】道指期貨回軟跌45點　納指期貨跌近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回軟跌45點　納指期貨跌近0.1%（不斷更新）
【陶冬專訪】陶冬：香港若走「房住不炒」死定了　
【陶冬專訪】陶冬：香港若走「房住不炒」死定了　
【東亞23】東亞銀行被剔出本地系統重要性認可機構名單　東亞：藉機運用資源發展業務（第二版）
【東亞23】東亞銀行被剔出本地系統重要性認可機構名單　東亞：藉機運用資源發展業務（第二版）
【港股市況】恒生指數假後升56點　騰訊逆市跌2%、恒大系造好中國恒大升9%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數假後升56點　騰訊逆市跌2%、恒大系造好中國恒大升9%（不斷更新）
【恒大危機】恒大全國復工率逾9成、許家印：「絕不允許任何一人躺平」　恒大兩債息到期照升6%
【恒大危機】恒大全國復工率逾9成、許家印：「絕不允許任何一人躺平」　恒大兩債息到期照升6%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款