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【高等教育】評審局通過歐洲高等教育評估 「大致符合」歐洲高等教育標準 為亞太區首個獲取

理財智慧 16:00 2021/12/28

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學術及職業資歷評審局，通過歐洲高等教育品質保證協會外部評估，成亞太地區首個獲評為「大致符合」歐洲高等教育區質素保證標準及準則的機構。評審小組指，評審局發揮作為資歷名冊質素保證把關的角色，持續提升質素與國際模式接軌，亦就香港資歷架構標準，設計和審批學習課程時訂定清晰明確準則。

同場加映 【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

評審局主席陳仲尼表示，未來會與資產架構秘書處合作，建設廣東省終身教育資歷框架，又會與廣東省合作，研究兩地資歷框架構對接及試點，促進兩地加強經濟合作關係，以及大灣區勞動力流動。評審局目標明年在大灣區，能有一至兩個行業作為試點。

同場加映 【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

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責任編輯：龍紀瑩

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