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【Omicron】新加坡：明年2月起 外籍人士須完成接種疫苗才可申請工作證

理財智慧 17:25 2021/12/28

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新加坡政府宣布，由明年2月起，將要求所有申請工作證、長期准證及永久居民身份，均須接種疫苗，成為其一的必要條件。

【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

衞生部表示，由明年2月1日起，外籍人士申請工作證、各類長期准證、學生證及永久居民身分，必須完成接種疫苗，才能更新現有的工作證。新加坡規定；並視只要完成接種世衞緊急使用清單疫苗的基礎劑滿兩周後，即為完成接種。

另外，自明年1月15日起，未接種疫苗的員工將不能返回工作場所辦公，而這項新措施將有助保護未接種者，讓工作環境更安全。

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衞生部又指，截至上周六（25日），新加坡發現546Omicron病例，包括443宗輸入，103宗本土個案。而迄今新加坡未出現Omicron重症病例，或與多數個案已完成接種、且確診者年齡層較低有關。

衞生部預期，未來將出現更多Omicron病例，但跟Delta變種病毒相比，重症及死亡病例會較少，這主要由於Omicron較不會引發重症，以及接種疫苗、加強劑的保護力有關。

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責任編輯：潘曉豐

疫苗 新加坡 經濟 世界衞生組織

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