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【有相睇】裝修不算新　勝在價錢實惠　荃灣中心放盤三小時即沽

股樓投資 16:48 2021/12/28

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樓價持續高企，筍盤難求，只要二手有平價盤推出，往往於短時間內賣出。美聯物業李廣順說，荃灣中心濟南樓高層E室，實用面積329平方呎，景觀開揚，業主因為移民而放盤，放盤僅三小時，已獲上車客垂青，即樓睇即拍板購入自住，經議價後以418萬元易手，實用呎價約12,705元。從代理提供的單位相片可見，單位屬高層，裝修不算新淨。

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李廣順說，聖誕長假三天，荃景圍一帶的睇樓量按週急升25%，主要原因是北部都會區概念持續發酵，更延伸至鄰近的新界區域，不少準買家在新界西北睇樓後，發現荃灣樓價明顯落後，遂轉為於區內物色「筍盤」。 

資料顯示，原業主於1997年3月以153.5萬元購入上述物業，持貨近25年，現帳面獲利約264.5萬元，物業期內升值約1.7倍。 

 

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撰文 : 黃卓賢

荃灣中心 私人屋苑 美聯物業

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