【大行點睇】售飛機租賃業務後或增回購 美銀證券維持看好長實集團

美銀證券發表報告，長實集團 （01113） 出售飛機租賃業務，屬該行預期之外，認為對公司有輕微正面作用，同時令市場估計長實是否已尋找到新的收購機會，因此補充經常性業務帶來更多現金流，該行認同管理層在利率上升環境增持現金，將令長實有更多收購機會。

該行又指，並不看好長實原來的飛機租賃業務，因此隨著時間需要敢換老化飛機，需要較高資本開支。不過，長實已表示無意出售英國酒吧業務，認為今年正出現良好復甦，並不受國際旅遊限制的影響。

美銀證券指出售業務後將增加公司回購股份的機會，因此維持公司「買入」評級，，目標價56元不變。

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