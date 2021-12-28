【香港出口】11月份出口貨值升25.0%　亞洲整體出口貨值升25.7%

▲ 政府統計處今（28日）公布11月份對外商品貿易統計數字，本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升25.0%和20.0%，出口升幅高於市場預期的18.0%。（資料圖片）

政府統計處今（28日）公布11月份對外商品貿易統計數字，本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升25.0%和20.0%，出口升幅高於市場預期的18.0%。

【香港出口】10月份出口貨值升21.4% 亞洲整體出口貨值升22.7%

繼10月份錄得21.4%的按年升幅後，11月份商品整體出口貨值為4,744億元，較2020年同月上升25.0%。同時，繼今年10月份錄得17.7%的按年升幅後，11月份商品進口貨值為4,860億元，較上年同月上升20.0%。2021年11月份錄得有形貿易逆差116億元，相等於商品進口貨值的2.4%。

按國家或地區分析，與2020年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升25.7%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升63.0%）、印度（升48.3%）、馬來西亞升（47.4%）、韓國（升42.7%）和越南（升35.9%）。輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦上升24.1%。



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升32.2%）。

2021年首11個月與2020年同期比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國（升63.8%）、台灣（升47.8%）、韓國（升42.3%）、印度（升32.5%）和內地（升27.7%）。

大部分主要貨品 出口貨值錄得升幅

按主要貨品類別分析，今年11月份與2020年同月比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增487億元，升30.2%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增190億元，升48.3%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增96億元，升13.6%）和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（增47億元，升24.6%）。然而，「非鐵金屬」的整體出口貨值則錄得跌幅（減16億元，跌20.7%）。

環球經濟持續復蘇 短期內繼續支持香港出口

政府發言人表示，11月商品出口貨值按年增長加快至25.0%。輸往內地、美國和歐盟的出口均繼續顯著增長，而輸往其他主要亞洲市場的出口亦見雙位數升幅。今年首11個月合計，商品貿易總額達92,584億元，較2018年同期的高位超出13.6%。



展望未來，環球經濟持續復蘇應會在短期內繼續支持香港的出口表現。然而，近期Omicron變種病毒在多地快速傳播帶來的威脅，加上供應瓶頸引致的干擾，可能會拖慢環球經濟增長。中美關係、主要經濟體的貨幣和財政政策，以及地緣政治局勢等因素的發展也須關注。政府會密切留意相關情況。

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責任編輯：李智美