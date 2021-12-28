【富豪榜2021】福布斯公布2021全球財富增長最快排名 特斯拉CEO馬斯克奪冠

近日，美國《福布斯》（Forbes）公布2021年全球財富增長最快的頭10位名單，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）排名第一，其財富增逾千億美元，估計全球的2,660名億萬富翁中有近半人於2021年實現財富增長。

頭10位當中，有6位富豪均來自科技或與科技相關的行業，財富總計共增加了3,040億美元，淨資產平均增長51%。

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特斯拉行政總裁馬斯克財富增加1,098億美元，淨資產約2,654億美元。Google聯合創辦人佩奇（Larry Page）財富增加491億美元，目前淨資產1,263億美元。甲骨文行政總裁埃利森（Larry Ellison）增加475億美元，淨資產1,357億美元。Google聯合創辦人布林（Sergey Brin）增加467億美元，淨資產1,217億美元。微軟前行政總裁鮑爾默（Steve Ballmer）增加323億美元，淨資產1,075億美元。聯合創辦人蓋茨（Bill Gates）增加189億美元，淨資產1,392億美元。

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責任編輯：龍紀瑩