  • 17°C
香港時間 : 20211228日 (二) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【富豪榜2021】福布斯公布2021全球財富增長最快排名 特斯拉CEO馬斯克奪冠

理財智慧 16:00 2021/12/28

分享：

近日，美國《福布斯》（Forbes）公布2021年全球財富增長最快的頭10位名單，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）排名第一，其財富增逾千億美元，估計全球的2,660名億萬富翁中有近半人於2021年實現財富增長。

頭10位當中，有6位富豪均來自科技或與科技相關的行業，財富總計共增加了3,040億美元，淨資產平均增長51%。

同場加映 【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

特斯拉行政總裁馬斯克財富增加1,098億美元，淨資產約2,654億美元。Google聯合創辦人佩奇（Larry Page）財富增加491億美元，目前淨資產1,263億美元。甲骨文行政總裁埃利森（Larry Ellison）增加475億美元，淨資產1,357億美元。Google聯合創辦人布林（Sergey Brin）增加467億美元，淨資產1,217億美元。微軟前行政總裁鮑爾默（Steve Ballmer）增加323億美元，淨資產1,075億美元。聯合創辦人蓋茨（Bill Gates）增加189億美元，淨資產1,392億美元。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映 【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

比爾蓋茨 富豪 Google 馬斯克 行政 美國 行業 美元 經濟

上一篇文章

【高等教育】評審局通過歐洲高等教育評估 「大致符合」歐洲高等教育標準 為亞太區首個獲取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【樓市熱話】父一人住600呎公屋 申請調遷VS綠表抽居屋 兒子面對兩難局面
【樓市熱話】父一人住600呎公屋 申請調遷VS綠表抽居屋 兒子面對兩難局面
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款