【Metaverse】元宇宙平台Decentraland設首個時裝週活動 於明年3月舉行

元宇宙概念盛行，不少科技企業都加緊部署，而時裝界及奢侈品市場都相繼投入資源進入市場。元宇宙平台Decentraland日前宣布，將於奢侈品市場UNXD聯合舉辦一次為期四日的時裝週活動，當中預計將會有模特兒走台步、設快閃店、展覽及派對等。

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Decentraland在Twitter上表示，將與UNXD於明年3月24日至27日合作舉行首個在元宇宙舉行的時裝週活動。活動期間將允許用戶在虛擬環境中，觀看時尚表演，並可在線購買服裝。另外，Decentraland呼籲設計師、品牌和時尚達人，準備在元宇宙中展示他們的虛擬系列。

近月來，元宇宙概念經常被人提出，用戶可使用虛擬人物在3D虛擬環境玩遊戲、工作和之進行社交活動。加密貨幣資產管理公司 Grayscale 在上月一份報告中表示，元宇宙可能代表著年收入超過 1 萬億美元的市場機會。

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責任編輯：羅浩濂