【輝瑞疫苗】全球新冠疫情持續 助德國一城市反虧為盈

全球爭相接種新冠肺炎疫苗，對抗新冠疫情蔓延。其中由美國輝瑞藥廠和德國醫藥公司BioNTech研發的疫苗，為BioNTech總部、德國邁因茨市帶來估計逾10億歐元（80.3億港元）稅收，亦是該市財政在30年來首次反虧為盈。

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受惠於新冠疫苗銷情理想，有份研發輝瑞（Pfizer）疫苗的BioNTech，今年向設立總部的德國邁因茨市（Mainz）繳交一筆相當可觀的稅收。由於德國的稅務保密法，該市未有透露BioNTech繳交的稅額。

但據悉邁因茨市由去年只收取1.73億歐元（15.3億港元）企業稅、大幅增加至今年收取逾10億歐元企業稅，相信其中絕大部份來自BioNTech。

當地參議院宣布今年預算盈餘為10.9億歐元（95.6億港元），預計明年會錄得4.908億歐元（43.3億港元）盈餘，希望在一年內償還30年前積累的所有債務。

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邁因茨市市長埃布林（Michael Ebling）表示，會利用稅收還清該市積欠的債務，翻新當地印刷博物館、甚至將邁因茨市打造成全球生物技術中心，並透露已規劃BioNTech總部、大學診所及德國癌症研究中心附近的12公頃土地作指定用途發展。

此外，該市希望在未來10年內創造5,000個職位，將企業稅率由440個百分點削減至310個百分點，吸引不同企業進駐。市議會表明，降低稅率並非防止BioNTech遷移至其他地區，亦希望幫助其他受疫情影響的小企業。

位於德國西部萊茵蘭–普法茲州（Rhineland-​Palatinate）的邁因茨市只有約21.7萬名居民，自90年代初一直背負沉重債務負擔，所欠下的債款已累積至13億歐元（約114.5億港元）；其中爆發新冠疫情首年，單單是利息已增加3,000萬歐元（2.65億港元）。

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責任編輯：郭麗明