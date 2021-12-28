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【Omicron】蘋果公布暫時關閉紐約7間Apple Store 僅提供到店取貨服務

環球政經 16:38 2021/12/28

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Omicron變種病毒成全球威脅，當中美國確診數字急增，情況令人擔憂，Apple公布，因應疫情，將暫時關閉位於紐約市的7間Apple Store，僅提供到店取貨服務。

【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

據外媒報導，蘋果發言人於周一（27日）表示，今次暫停營業的7間商舖包括第五大道（Fifth Avenue）、中央車站（Grand Central）和蘇豪區（SoHo）等熱門地點的門市，若客人於官網訂貨後，仍可前往門市取貨。

【筍工推介】觀塘民政署招聘項目統籌　月薪逾1.6萬元　中學畢業即可申請：【下一頁

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而紐約市Apple Store的其他服務，如硬件維修和提供軟件教學的Genius Bar及預約購物時段，將暫停服務，惟官方未有透露該措施的實施期限；而現時受疫情影響，蘋果已要求所有美國Apple Store的員工及顧客，必須佩戴口罩。

【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

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責任編輯：潘曉豐

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