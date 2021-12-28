【職場熱話】月入不足2萬卻要交家用8千 若少交一元便遭拒入家門 30歲打工仔抱怨母親拖後腿

相信每個香港人的生活也不容易，平日上班經已十分辛苦，但若然回到家中家人也不懂體諒自己更是苦上加苦。近日有網民於網上討論區發文，指自己平日上班經已十分辛苦，不但人工不高而且更要經常被老闆「捽數」，但他回到家後，不但沒有感受到家庭溫暖，更是經常被母親追家用，使其苦不堪言。

樓主指自己現時30歲，但月薪不足2萬，家用卻要給8千，而他母親會經常在他下班回家後催促其交家用，而且若他交少一元，其母親也不會讓他進家門，更會對樓主指桑罵槐，樓主因而感到十分無奈並抱怨自己也需要計劃結婚及儲錢買樓，他不期望母親會幫他，只求不要拖其後腿。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「與其交8千家用，倒不如自己搬出去住。」，「其實可能香港的家長才是情緒勤索最多的一群人。」，也有人指，「有不少的香港人也在面對這些事，上班受壓，回家也受壓。」。

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另有網民指，「你30歲人還在家中住，只是收8千也差不多吧，你人工只有2萬實在太少了，既然不能節流，便想辦法開源吧！」。

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責任編輯：關海儀