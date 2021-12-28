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【異動股】齊齊入股螞蟻消費金融子公司 中國信達創新高舜宇光學反倒跌

股樓投資 16:10 2021/12/28

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中國信達 （01359） 公布，將出資60億元人民幣，認購重慶螞蟻消費金融20%的股權，增持後將持有後者約24%股權，成為第二大股東。中國信達指，重慶螞蟻消費金融將向現有股東及其他認購方增發資本近220億元人民幣，註冊資本由80億元人民幣增加至300億元人民幣，螞蟻集團持有50%股權，維持單一大股東的地位。

 

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

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除了中國信達外，舜宇光學 （02382） 亦注資18億元人民幣，佔6%股權，成為第三大股權擁有人。中國信達今日股價一度高見1.62元，創52周新高，其後股價升幅略回，但仍升超過一成。舜宇光學則先升後跌，創一個月高位258元後倒跌。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

舜宇光學科技（02382） 螞蟻集團（06688） 港股 經濟 中國信達（01359）

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