【異動股】齊齊入股螞蟻消費金融子公司 中國信達創新高舜宇光學反倒跌

中國信達 （01359） 公布，將出資60億元人民幣，認購重慶螞蟻消費金融20%的股權，增持後將持有後者約24%股權，成為第二大股東。中國信達指，重慶螞蟻消費金融將向現有股東及其他認購方增發資本近220億元人民幣，註冊資本由80億元人民幣增加至300億元人民幣，螞蟻集團持有50%股權，維持單一大股東的地位。

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

除了中國信達外，舜宇光學 （02382） 亦注資18億元人民幣，佔6%股權，成為第三大股權擁有人。中國信達今日股價一度高見1.62元，創52周新高，其後股價升幅略回，但仍升超過一成。舜宇光學則先升後跌，創一個月高位258元後倒跌。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機