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【職場熱話】 新人入職1日 聖誕派對抽中3萬元大獎 1星期後辭職 老闆要求歸還否則扣人工

理財智慧 18:04 2021/12/28

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不少公司在聖誕節時也有舉辦聖誕派對並有抽獎活動，不知道你們有沒有抽中心儀的禮物呢？近日有網民於網上討論區發文，指公司有一位新入職的同事抽中了一部價值3萬元的電視終極大獎，然而他入職不足一星期便決定辭職，於是其老闆讓HR叫那同事交回其中獎的電視，不然便會在他的人工裏扣錢。

樓主經歷：

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【職場熱話】公司部門各自為政   職場新丁變夾心人  遇疑難問極冇答案   困擾是否辭職？ 下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「我以前的公司，入職未滿3年是不能夠抽終極大獎的。」，「我還以為終極大獎是內定的。」，也有人指，「不是這麼小氣吧，自己當時又不規定新人不能抽獎。」。

另有網民指，「其實老闆這樣做也是正常的，人家也沒想過那同事會入職不足1星期便辭職，若我是那位新人，我也不好意思收。」。

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責任編輯：關海儀

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