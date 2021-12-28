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【騰訊 700】 騰訊元旦實施「限遊令」 未成年玩家每晚「打機」最多一小時

股樓投資 16:12 2021/12/28

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騰訊控股（00700）配合內地網絡遊戲限制，嚴格執行未成年人網絡遊戲時長限制。騰訊於微信公眾號發布《關於元旦假期未成年人遊戲限玩的通知》，列明未成年人於2022年元旦假期期間（12月31日至明年1月3日）每日只可花一小時在騰訊遊戲旗下的網絡遊戲遊玩，並規定為每天晚上8時至9時之間。

大行予騰訊投資評級及目標價﹕

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騰訊指，「限遊令」由8月推行至今，內地未成年人遊戲時長佔整體下降至0.7%，相對去年同期佔比6.4%，大減約九成。早前國家新聞出版署要求，所有網絡遊戲供應商只能在每周五、周六、周日及法定假日的晚上8時起，向未成年人提供1小時服務，並嚴格落實網遊用戶賬號實名註冊和登錄。

騰訊股價今早（28日）低開0.5%後，一度低見445元，最多跌3.3%，收報450.4元，跌2.1%，成交額85.3億元。

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記者：郭秀慧

經濟 遊戲 微信 元旦 騰訊控股（00700）

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