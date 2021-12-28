  • 17°C
香港時間 : 20211228日 (二) 17:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【LOL開發商】被指性別歧視遭起訴　騰訊旗下Riot Games支付1億美元達成和解

環球政經 16:57 2021/12/28

分享：

騰訊旗下子公司Riot Games於2018年，遭美國加州州政府機構以及女性員工指控公司涉性別歧視，該公司今日（28日）表示，同意支付1億美予原告方，以達成和解。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

《路透》報道，Riot Games將會向集體訴訟的成員支付8000萬美元，包括從2014年11月至今，在加州工作的所有現任和前任全職女性員工，和臨時代理承包商；另外2000萬美元將用於支付律師費和雜費。該公司還同意三年內，由第三方即加州公平就業和住屋部（California Department of Fair Employment and Housing）監督其薪酬流程。

【筍工推介】觀塘民政署招聘項目統籌 月薪逾1.6萬元 中學畢業即可申請 【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

前員工Melanie McCracken和Jess Negrón於2018年11月發起訴訟，她們指控Riot Games公司有性別歧視和性騷擾等不當行為，在是次訴訟後，由加州政府機構更牽頭進行了兩次調查。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

經濟 加利福尼亞 美國 歧視 騰訊 美元

上一篇文章

【美股焦點】摩根大通：投資者倉位配置過於悲觀　美股漲勢未結束

下一篇文章

【新經濟股】 美團、快手達成互聯互通戰略合作 大行看好可創造雙贏 惟股價齊跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【樓市熱話】父一人住600呎公屋 申請調遷VS綠表抽居屋 兒子面對兩難局面
【樓市熱話】父一人住600呎公屋 申請調遷VS綠表抽居屋 兒子面對兩難局面
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款