【LOL開發商】被指性別歧視遭起訴　騰訊旗下Riot Games支付1億美元達成和解

騰訊旗下子公司Riot Games於2018年，遭美國加州州政府機構以及女性員工指控公司涉性別歧視，該公司今日（28日）表示，同意支付1億美予原告方，以達成和解。

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《路透》報道，Riot Games將會向集體訴訟的成員支付8000萬美元，包括從2014年11月至今，在加州工作的所有現任和前任全職女性員工，和臨時代理承包商；另外2000萬美元將用於支付律師費和雜費。該公司還同意三年內，由第三方即加州公平就業和住屋部（California Department of Fair Employment and Housing）監督其薪酬流程。

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前員工Melanie McCracken和Jess Negrón於2018年11月發起訴訟，她們指控Riot Games公司有性別歧視和性騷擾等不當行為，在是次訴訟後，由加州政府機構更牽頭進行了兩次調查。

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