【有相睇】荃灣城市廣場「樓王」單位　低銀行估價沽　代理：原業主購入成本低

部分業主為了盡快套現，即使持有屋苑的「樓王」單位，亦願意以低市價出售。中原地產黃超華說，荃灣城市廣場B座「鳳凰樓層」單位，實用面積745平方呎，三房套房間隔，望向德華公園，屬屋苑「樓王」，原叫價1,300萬元，終減價90萬元，以1,210萬元易手，實用呎價約16,242元，較部分銀行估價低約2%。從代理提供的相片可見，單位裝修企理。

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黃超華指，買家為附近的街坊，心儀荃灣城市廣場位置方便，原本正洽購屋苑另一個較低層的單位，期間碰巧上述鳳凰樓層單位放盤，得知後即轉洽購上址，由於業主早年買入，購入成本低，故肯提供較大的議價空間，雙方議價數天，即火速成交。

資料顯示，原業主於1989年以約177萬元一手買入單位，自用32年才轉售，現帳面獲利約1,033萬元，物業期內升值5.8倍。

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