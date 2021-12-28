  • 17°C
香港時間 : 20211228日 (二) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】荃灣城市廣場「樓王」單位　低銀行估價沽　代理：原業主購入成本低

股樓投資 16:19 2021/12/28

分享：

部分業主為了盡快套現，即使持有屋苑的「樓王」單位，亦願意以低市價出售。中原地產黃超華說，荃灣城市廣場B座「鳳凰樓層」單位，實用面積745平方呎，三房套房間隔，望向德華公園，屬屋苑「樓王」，原叫價1,300萬元，終減價90萬元，以1,210萬元易手，實用呎價約16,242元，較部分銀行估價低約2%。從代理提供的相片可見，單位裝修企理。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

黃超華指，買家為附近的街坊，心儀荃灣城市廣場位置方便，原本正洽購屋苑另一個較低層的單位，期間碰巧上述鳳凰樓層單位放盤，得知後即轉洽購上址，由於業主早年買入，購入成本低，故肯提供較大的議價空間，雙方議價數天，即火速成交。

資料顯示，原業主於1989年以約177萬元一手買入單位，自用32年才轉售，現帳面獲利約1,033萬元，物業期內升值5.8倍。  

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 中原地產

上一篇文章

阿里巴巴達摩院：明年十大科技趨勢 料XR眼鏡可成下一代互聯網關鍵入口

下一篇文章

【騰訊 700】 騰訊元旦實施「限遊令」 未成年玩家每晚「打機」最多一小時
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【樓市熱話】父一人住600呎公屋 申請調遷VS綠表抽居屋 兒子面對兩難局面
【樓市熱話】父一人住600呎公屋 申請調遷VS綠表抽居屋 兒子面對兩難局面
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款