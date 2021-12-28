【樓市熱話】港男月入3萬預算租金1萬 港島區舊樓 vs 大西北新樓 港島上班租樓點揀好？

不少人在踏出社會後也會考慮自己一個搬出來住，但在選樓的時候，你們會以甚麼為首要的考慮條件呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己現時打算租一個單位搬出來自住，而由於現時他在港島上班，因此不知道該租舒適度較高的大西北新樓好，還是租離上班地點較近的港島區舊樓才好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 若你的預算是1萬，可以選擇港島300呎以下的唐樓。」，「既然你現在月入只有3萬，那當然是在大西北區找另一份工作。」，也有人指，「你還是住港島吧，大西北過海也是時間和金錢，省卻的車費也能補貼水、電、煤。」。

另有網民分享指，「我經已在銅鑼灣租住了幾個月酒店，其簽約期十分靈活，又能不斷嘗試新環境，月租1萬左右還有人收拾房間，比租樓還要划算。」。

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責任編輯：關海儀