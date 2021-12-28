【異動股】新冠藥品臨床未達到統計學顯著性 開拓藥業一度急跌近九成

開拓藥業 （09939） 公布，昨天提供普克魯胺治療新冠非住院患者全球多中心的臨床三期試驗進展報告，中期分析「未達到統計學顯著性」，公司表示截至今年23日，已按原方案完成臨床三期患者的招募，對非住院患者試驗有效及安全性。由於美國新冠疫情正在惡化，加上有變種出現，公司指仍然認為普克魯胺可以成為對抗新冠的重要方式。

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受累消息，開拓藥業今日一度急跌逾85%至6.91元，較上日收市45.2元明顯下跌，其後跌幅略為收窄，但仍跌近七成至不到15元，成交金額亦見急增。

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