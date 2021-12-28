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【本港經濟】林鄭月娥稱對明年經濟感樂觀 料全年經濟增長可達6.4%

理財智慧 15:59 2021/12/28

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特首林鄭月娥今日（28日）出席論壇致詞時表示，至今年首三季，本港經濟按年增長7%，呈現復甦的趜劫，並預計第四季經濟將會按年穩定增長，預計全年可增長至6.4%，並指出若疫情繼續受控，加上和內地逐步恢復正常跨境人員往來，自己對香港明年經濟前景感樂觀。

【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

她指，在過去幾年，港府通過基金加碼及平台合作等政策，持續幫助香港企業拓展內地市場；香港貿發局今年推出的一站式「GoGBA」數碼平台，以及在深圳設立大灣區服務中心，助港商以大灣區為切入點。

【筍工推介】衞生署請牙科手術助理員 主要協助牙醫治理病人 月薪1.7萬元至3.5萬元：【下一頁

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她表示，本屆特區政府在過去四年多已投資了超過1,300億港元推動創科發展，並在10月發表的《施政報告》進一步公布了多項措施，全面覆蓋科研、融資、生產，以及市場化；其中提出的《北部都會區發展策略》，包括在香港北部建設新田科技城，額外增加150公頃土地作創科用途，匯聚大量科研機構、科技企業及人才，料未來香港的北部都會區將會有15萬個創科職位。

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責任編輯：潘曉豐

香港貿發局 經濟 北部都會區 疫情 香港 林鄭月娥 施政報告
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