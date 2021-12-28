【筍工推介】觀塘民政署招聘項目統籌　月薪逾1.6萬元　中學畢業即可申請

觀塘民政事務處最近有空缺，職位為項目統籌，工作主要負責籌辦、協調及推展地區活動和社區活動，以及一般文書工作及後勤支援等，不過有需要或須於星期六、日、公眾假期及辦公時間外工作；亦需要戶外工作。職位月薪16,475元，學歷最低要求中學畢業，而具備相關工作經驗者可獲優先考慮。申請者如獲錄用，將會按非公務員合約條款受聘， 合約期最長為一年，或至2023年3月31日。有意者可瀏覽以下圖片，了解詳細入職條件及工作內容。申請將於1月10日截止，要留意只可以郵寄方式遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請人必須以通用表格第340號(3/2013修訂版)提出申請。申請表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。



填妥的申請表格連同詳細履歷表和學歷證書(包括所有公開考試成績)、專業資格證明及／或推薦書的副本，必須於截止申請日期下午6時或之前，送達下列查詢地址，信封面註明「申請項目統籌職位」。經郵遞送達的申請，申請日期以信封上郵戳所示日期為準。請確保已為郵件支付足夠郵資，以免申請未能送達；郵資不足的郵件一律由香港郵政處理。



資料不齊全或不清楚，以及逾期遞交的申請將不獲受理。



申請人如獲選參加面試，一般會在截止申請日期後10星期內接獲通知。申請人如沒有獲邀參加面試，可視作已經落選。

聯絡地址：香港九龍觀塘觀塘道392號創紀之城6期21樓觀塘民政事務處

查詢電話：2171 7425

截止申請日期(日/月/年) ：10/01/2022 18:00:00

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