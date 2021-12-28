▲ 【內房危機】惠譽：內房銷售收入倘大跌三成 三分一評級房企將錄負現金流

評級機構惠譽發表報告，指明年內房銷售收入倘在極端情況下大減三成，在該評級機構正在給予評級的內地房企中，有多達三分一將會面臨負現金流的現金短缺危機。

截至11月止，內房銷售額已連跌5個月。在去年11月至今年11月的1年間，內房銷售額按年倒退16.31%。上月內地一手樓樓價按月下跌0.3%，創2015年2月以來的最大跌幅。

惠譽推算，一旦內地樓價出現下跌三成的極端情況，在獲其評級的40間房企中，約12間料錄負現金流。即使是在惠譽推算的基本情境下，內地樓價明年下跌15%，仍會有約13%獲該評級機構評級的內地房企陷入現金赤字的問題。

惠譽又對發展商債務規模缺乏透明度的情況提出憂慮，指過去幾個月內房的不良信貸事件，令人質疑房企所披露之數據。惠譽稱，房企的隱藏負債包括未有披露的負債、來自聯營或關聯公司的一些擔保借貸。這類借貸導致房企流動性緊張的情況更為複雜，尤其是那些有大量債券即將到期的低評級發展商。

展望明年，惠譽認為內地房企的營運環境仍然充滿挑戰，資金及市場準入情況於下半年之前都不會有明顯復甦。

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