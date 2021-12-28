【疫苗接種】袁國勇：若全民接種疫苗 預計最快半年後放鬆邊境管制

變種病毒Omicron肆虐全球，港府嚴陣以待。港大微生物學系講座教授袁國勇周二（28日）早上接受電台訪問，及於報章中撰文表示，如果現時本港改變防疫策略，不只採取守的方法，而是採取攻的策略，即每人也接種疫苗，預計最快半年後便可放鬆邊境管制。

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袁國勇表示，變種病毒Omicron的殺傷力較低，但傳染性高，對完全無免疫力的人會造成最大傷害。他指出，政府需要盡快推出措施，若現在再不宣布實施疫苗護照，就會「太遲」。如果明年1月宣布全民接種，最快3月可能已有疫苗護照出現，若未打針不能上班上學，必定能推高接種率，有機會超過9成。假如到明年5月疫苗接種率已到九成半，當中三分二人已打齊3 針，相信最快7月可與部分低風險地區通關。由於「後疫苗浪」死亡人數在夏天發生，屆時已經形成群體免疫，再加上病毒在夏天比較難生存，相信就算有Omincron病毒流入社區，醫管局都能夠應付。

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他舉出新加坡為例，指該國自9月起重新開放邊境，即使當時接種率高達85%，但新一浪疫情出現，高峰期每天逾3,000病例及約15人死亡。袁國勇又指，研究已指出接種復必泰後6個月，中和抗體水平已降低，現時最理想是打3針復必泰，才有能力抵抗Omicron。

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記者：陳詠妍



