【ET講股通】孫運喜：土炮發威（附time code）（第二版︰加入文字內容）

美股聖誕假後續漲，恒生指數假後延續美股升勢高開58點，開報23282點，其後走勢向下，曾轉跌百點，恒生指數半日跌14點，報23209點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%；車股向下，吉利 （00175） 跌逾4%；中國信達 （01359） 升逾13%；開拓藥業 （09939） 瀉逾六成。港股接近年底如何預示？iMoney主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 -港股今日市況速覽

02：33 -美股憧憬聖誕升浪向上 市場亦預期一月會持續向上

04：00 -港股未能受惠OMICORN死亡重症率低消息帶動

05：00 -科技股、濠賭股股價無以為繼拖累港股向下

07：35 -公用地產股支撐大市

10：10 -觀眾問股：港交所 （00388） 未來走勢如何？甚麼價位入手？

13：19 -觀眾問股：中國鋁業 （02600） 、青島啤酒股份 （00168） 、龍源電力 （00916） 未來走勢？何價入手？

22：03 -觀眾問股：時代電氣 （03898） 43元有貨，未來股價走勢如何？股價上望多少？

24：44 -觀眾問股：騰訊 （00700） 45元有貨，仍有力向上嘛？

25：09 -基本因素較好，屬科技股行業首選，

30：00 -港股今日市況速覽 假期前成交低市況

33：00 - 個股推介：遠洋服務 （06677）

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股反覆上落，未見明顯方向，恒指全日收報23280點，升56點。大市成交持續淡靜，錄得997億元。

外圍造好，道指昨晚升逾300點，符合聖誕老人升浪，標指年內已69次創新高，主因：一、基金年底前追貨；二、大行如高盛唱好1月效應；三、疫情發展符預期，感染率高，但重症率及死亡率低。

惟港股未見受惠，假期前強勢的股份，升勢無以為繼，騰訊 （00700） 跌2.1%，美團 （03690） 跌1.2%。拖累恒生科指逆市下跌。濠賭股亦回軟，銀娛 （00027） 跌2.7%。猶幸本地股發威，公用股中電 （00002） 升1.5%，電能 （00006） 升1%；地產股新地 （00016） 升1.4%，長實 （01113） 升2.9%。

技術走勢上，恒指維持好淡爭持格局，未見明顯方向。

潛力股可留意物管股遠洋服務 （06677） ，股價升6.1%至4.5元，上一個交易日突破橫行區，今日再突破多條平均線、前浪底阻力及保歷加通道頂部，技術走勢轉強。惟是日升幅較大，宜待回軟至4.15元水平上車。

【「ET講股通」問股環節，包括︰港交所、中鋁、青啤、龍源電力、時代電器、騰訊︰立即觀看】

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