【ET講股通】孫運喜：土炮發威（附time code）

美股聖誕假後續漲，恒生指數假後延續美股升勢高開58點，開報23282點，其後走勢向下，曾轉跌百點，恒生指數半日跌14點，報23209點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%；車股向下，吉利 （00175） 跌逾4%；中國信達 （01359） 升逾13%；開拓藥業 （09939） 瀉逾六成。港股接近年底如何預示？iMoney主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 -港股今日市況速覽

02：33 -美股憧憬聖誕升浪向上 市場亦預期一月會持續向上

04：00 -港股未能受惠OMICORN死亡重症率低消息帶動

05：00 -科技股、濠賭股股價無以為繼拖累港股向下

07：35 -公用地產股支撐大市

10：10 -觀眾問股：港交所 （00388） 未來走勢如何？甚麼價位入手？

13：19 -觀眾問股：中國鋁業 （02600） 、青島啤酒股份 （00168） 、龍源電力 （00916） 未來走勢？何價入手？

22：03 -觀眾問股：時代電氣 （03898） 43元有貨，未來股價走勢如何？股價上望多少？

24：44 -觀眾問股：騰訊 （00700） 45元有貨，仍有力向上嘛？

25：09 -基本因素較好，屬科技股行業首選，

30：00 -港股今日市況速覽 假期前成交低市況

33：00 - 個股推介：遠洋服務（06677）

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*重溫《ET開市直擊》- 港股長假後復市 美團、快手合作有啟示？*【按此-附time code】