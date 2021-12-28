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阿里巴巴達摩院：明年十大科技趨勢 料XR眼鏡可成下一代互聯網關鍵入口

股樓投資 16:22 2021/12/28

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阿里巴巴（09988）旗下達摩院發布「2022十大科技趨勢」報告，指分析了近3年來的770萬篇公開論文、8.5萬份專利，從236個領域中覆蓋159個領域，深度訪談近100位科學家，提出了2022年可能照進現實的十大科技趨勢，包括科學人工智能(AI for Science)、大小模型協同進化、硅光芯片、綠色能源AI、柔性感知機器人、高精度醫療導航、全域隱私計算、星地計算、雲網端融合、XR互聯網(指XR(未來虛實融合)眼鏡會成重要交互界面，帶動下一代互聯網展)。

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同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計 

報告指出，關於XR互聯網，隨著端雲協同計算、網絡通信、數字孿生等技術發展，以沉浸式體驗為核心的XR(未來虛實融合)互聯網將迎來爆發期。眼鏡有望成為新的人機交互界面，推動形成有別於平面互聯網的XR互聯網，催生從元器件、設備、操作系統到應用的新產業生態。XR互聯網將重塑數字應用形態，變革娛樂、社交、工作、購物、教育、醫療等場景交互方式。預計未來三年，外形與重量接近普通眼鏡的新一代XR眼鏡將產生，成為下一代互聯網的關鍵入口。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂  

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記者：張以正

阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴 IPO 港股

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