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【梁偉成辭世】老牌工業股愛高確認CEO梁偉成辭世、向其親友致衷心慰問　股價復牌升一成

股市 09:27 2021/12/29

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【愛高集團】老牌工業股愛高晚上發公告確認CEO離世　向其親友致衷心慰問

本地工業股愛高集團 （00328） 昨日下午1時14分停牌，有消息指，愛高集團主席兼行政總裁梁偉成墮樓身亡，而梁偉成事前向家人發短訊囑咐要互相照顧。愛高集團晚上發公告確認梁偉成今日辭世，表示梁偉成將其時間及精力投入到愛高集團發展，梁偉成的領導為集團的成功做出珍貴貢獻，其辭世為集團之損失。愛高集團董事會又稱，謹此代表集團仝人向梁偉成的家屬和朋友表示衷心的慰問。

愛高集團今早復牌高開10.5%，開報0.21元，成交4萬元。

愛高集團宣布委任鍾孝揚為署理行政總裁，即日生效，鍾孝揚自 2016 年起負責集團筆記型電腦業務營運。董事會將於適當時候委任新主席及新行政總裁，並適時刊發進一步公告。

據愛高集團年報，梁偉成現年61歲，持有加拿大Queen’s University電氣工程理學碩士學位，1985年加入公司。

【ET開市直擊】港股長假後復市 美團、快手合作有啟示？【按此即睇】 

愛高集團早前公布，至9月底半年虧損擴大9%至1.72億元，營業額總額減少32%至4億元，主要受累製造影音及其他產品的傳統OEM╱ODM業務縮減。公司另有自有品牌AVITA筆記型電腦，分部營業額增49%至3.37億元。

愛高集團由梁偉成父親梁劍文創辦，梁劍文於2018年退任公司董事，由梁偉成身兼主席和行政總裁職務。梁劍文於2019年辭世，終年87歲。

據最新年報資料，梁劍文家族持有公司40.5%股權，獨立股評人David Webb 持股10.42%，為公司第二大股東。

【石Sir一周前瞻及異動股】香港興業、中國中藥、大唐新能源

港股 愛高集團（00328）

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