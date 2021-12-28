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【人幣定存】人幣7天定存最高息13.88厘 追息族高息尾班車最後召集

16:13 2021/12/28

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市場不少超高人民幣定期存款息率於本周五到期，暫未悉會否順延。

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2021年已近尾聲，市場假日氣氛甚濃，今天（12月28日）僅華僑永亨及大眾全面減人民幣短中長息。專家預計今年只餘下4個交易天，後市陷大悶局，而追息族緊盯市面不少人民幣定期存款特惠息於本周五（31日）到期，港銀會否把優惠順延至明年，如冠絕全城的南商7天人幣短存享13.88厘年息，以及該行一年期人幣定存的2.8厘息率，皆為年底到期。如大戶斥1000萬元（人民幣，下同），在南商開立一年存款，存款期內料可穩袋28萬元利息。

業界預期，各銀行暫採觀望態度，將聚焦通關及Omicron進展，且戰且决。

港元定存罕現10厘高息【下一頁

對於南商的人民幣高息優惠會否延至明年， 南商今午回應本報查詢指，該行將會密切留意客戶需求，適時調整及推出優惠，冀滿足客戶不同需要，追息族須留意該行的最新公布。

問及現時市場對哪種外幣較感興趣，南商表示，目前留意到大部份客戶對人民幣、英鎊及澳元有較大興趣，主要有兩大原因，第一，人民幣方面，雖然市場預期美國於明年開始加息，但現時港元及美元定期存款利率仍然處於較低水平，因此很多客戶傾向選擇定存利率較高的人民幣定存。加上，南商現時「倍高息定期存款」，7天人民幣年利率13.88厘，而較長期存款方面，該行12個月人民幣年利率2.8厘，兩存期利率均屬市場數一數二的優惠。同時該行亦自3月初起收窄了30點子人民幣兌換買賣差價，旗下買賣人民幣的滙率更優惠，故受到不少投資者青睞。

第二，近期英鎊及澳元亦較受客戶歡迎，相信與近月的滙率走勢有關，同時這兩種外幣亦屬不少有子女在海外升學的父母的理財選擇。南商現時「倍高息定期存款」7天優惠年利率為英鎊12厘、以及澳元10厘，起存金額低至等值港幣1000元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

澳元 英鎊 人民幣 南洋商業銀行 人民幣定期存款 定期存款

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