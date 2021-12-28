【通貨膨脹】美國食品漲幅於2022年將達20%　農產品、乳製品及麵包最貴

▲ 華爾街日報報道，美國明年的食品價格全部偏貴，且部份食品價格漲幅最高達20%。（法新社圖片）

美國消費者從今年到明年初，持續面對通脹壓力。華爾街日報報道，美國明年的食品價格全部偏貴，且部份食品價格漲幅最高達20%，漲價食品從意粉、調味料、湯、餅乾，至農產品，乳製品以及肉類。

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知名食品公司億滋國際（Mondelez International）宣布，自明年1月起，美國販售的餅乾、糖果等零食價格售價將提高6至7%；卡夫亨氏（Kraft Heinz）也發出公告，通知零售商其產品的平均價格上漲將達到5%；而芥末醬品牌Grey Poupon表示，醬料的生產成本上漲了22%，該公司擬提高售價6%至13%。

據華爾街日報，截至11月，美國的通脹率已急升至6.8%，為39年來的最高增長率，且沒有放緩跡象，主要食品製造商準備再次提高價格，供應鏈持續中斷和工作成本上升加為增長的主要因素。

價格上漲正改變美國消費者的購物模式，有些人選擇更便宜的肉類，如雞肉和肉碎，或完全放棄某些價格大增的商品。

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責任編輯：李智美