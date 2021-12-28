【筍工推介】衞生署請牙科手術助理員 主要協助牙醫治理病人 月薪1.7萬元至3.5萬元

衞生署請牙科手術助理員，月薪17,675元至35,040元，除了基本學歷要求外，亦需在《基本法》測試取得及格成績，主要在牙科診所協助牙醫治理病人，職位需在工作時須穿着制服，並可能須在正常辦公時間以外工作，另外，職位會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。有意者請於1月6日前申請。

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詳情如下：

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申請手續：申請表格[G.F.340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同註(6)所列的文件，須於截止申請日期或之前送達下列聯絡地址(信封上的郵戳日期將視為申請日期)，信封面須註明申請的職位名稱。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

在網上遞交申請的人士，須在2022年1月13日或之前把註(6)所列的文件郵寄至下列聯絡地址，信封面須註明申請的職位名稱及網上申請編號，並在各證明文件副本上註明網上申請編號。

如申請人未能提供所需文件，其申請概不受理。申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。獲選參加面試的申請人通常會在截止申請日期後約12至16個星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組

查詢電話：2961 8527

截止申請日期(日/月/年) ：06/01/2022 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂