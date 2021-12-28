【半導體】全球晶片荒持續　分析師推介13隻平價美股

全球半導體短缺，令相關股票近年表現不俗，但一些大型晶片股價格昂貴，巴倫周刊（Barron's）以2022年預計收益計算，推介當中最便宜的13隻股票。

費城半導體指數（SOX）中，NVIDIA（NVDA）今年至今為止表現最好，全年漲約130%。不過，其現在的交易價格是2022年預期收益的57.9倍，這對於投資者來說太過昂貴。不過，Bernstein 分析師 Stacy Rasgon本月稍早時承認，從市盈率來看，NVIDIA的股價似乎很貴，他仍然推薦這些股票，因為在科技板塊，高市盈率不一定是賣出股票的理由。他認為隨著NVIDIA持續獲利和擴展軟體產品，同時受益於投資對元宇宙（Metaverse）的興趣不斷增加。

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不過，雖然低市盈率不是購買股票的主要理由，但通常是尋找投資機會的好地方。半導體板塊也能找到一些便宜的股票。所以，《巴倫周刊》就根據2022年的預估市盈率篩選了費城半導體指數中最便宜的13隻股票：

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當中，美光科技（MU）排在首位，按2022預期獲利計算出的預估市盈率為8.2倍。美光不久前公布強勁的第二季業績與亮眼的第三季財測，今年迄今股價已上漲26%。

另外值得留意的是排名第5的英特爾（INTC）， Stacy Rasgon表示雖然該股便宜，但不一定吸引。雖然該公司行政總裁Paul Gelsinger投資數十億美元用於扭虧為盈，但Stacy Rasgon指出這個問題已經持續了 10 年，預計需要5至10年的時間修復，所以仍然不看好該股票。

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責任編輯：黃苑筠