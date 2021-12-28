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【新冠疫苗】促美國考慮本地航班強制接種 福西：未有定案

環球社會熱點 15:21 2021/12/28

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美國新冠肺炎疫情因變種病毒Omicron出現再次嚴峻，多地加強強制接種疫苗的要求。華府傳染病專家福西（Antony Fauci）表示，美國政府應考慮在本地航班實行強制接種，惟強調措施未必會在近日內推行。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此即睇】 

【美國疫情】CDC縮短隔離至5日 僅限無徵狀感染者 【下一頁】

福西周一（27日）接受美國廣播公司（CNN）訪問，指美國政府應嚴正考慮，為本地航班實施強制疫苗接種要求。但福西強調，除非疫情有更大變動，否則本地航班強制接種將不可能在近期落實。

福西表明並非表態支持本地航班強制接種，而是提出可商討的防疫措施，強調支持所有能夠維持美國安全的手段。福西指若情況有變，便會採取合適的行動。在另一個訪問中，福西提出當疫苗接種成為必需條件，將有助鼓勵更多民眾接種疫苗。

全球周一取消逾2,800航班 美國佔約千 【下一頁】

白宮被問及是否為本地航班強制接種時，僅引述總統拜登（Joe Biden）上周的聲明，指政府現正考慮有關措施，但根據建議此措施現時非必要。

旅遊業早前表明，反對本地航班需要強制接種。現時美國民眾登上本地航班需要佩戴口罩；國際航班旅客需要展示接種證明及檢測陰性結果，才能登上前往美國的航班，同樣需要佩戴口罩。

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責任編輯：吳漢培

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