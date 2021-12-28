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【芯片荒】任天堂社長承認　Nintendo Switch明年初仍缺貨

科技 17:10 2021/12/28

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任天堂社長古川俊太郎較早前提到，受到全球半導體短缺與物流配送等影響，明年初Switch可能會出現供貨短缺的情況。

芯片荒問題持續影響各行各業，日本遊戲機巨企任天堂（Nintendo）旗下的電子遊戲機Nintendo Switch自然也不例外，銷量同樣受到影響。受累全球半導體短缺及物流混亂，任天堂社長古川俊太郎稱，到2022年初，旗下遊戲主機Nintendo Switch的供應，或會出現停滯的情況。

【遊戲熱話】缺貨潮反令任天堂受惠？　日本最新遊戲銷售前30名全由Switch奪得

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任天堂社長古川俊太郎較早前提到，受到全球半導體短缺與物流配送等影響，明年初Switch可能會出現供貨短缺的情況。事實上，今年5月任天堂就將Nintendo Switch全年度銷售目標，從2,880萬部下調至2,550萬部，在11月時更將數量調整為2,400萬部。在接連下調全年度銷售目標情況下，任天堂更可能因為零件短缺，和物流影響時間拉長，面臨Nintendo Switch全年銷售目標會更低的局面。

不過，古川俊太郎就強調，今年10月該企推出OLED屏幕版本的Nintendo Switch，為整體銷售數量帶來增長。

【遊戲熱話】比Switch更暢銷！　Xbox Series S成美國黑色星期五最熱賣遊戲主機

責任編輯：曾曉汶

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