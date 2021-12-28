【巴士加價】九巴聯營過海綫2日起加價3.2% 　「九巴月票」票價不變

九巴今日（28日）公布，因應2020年政府批准城巴及新巴的第二階段票價調整，所有聯營過海路綫將於2022年1月2日（星期日）凌晨2時30分起調整票價，加幅3.2％，由九巴營運的聯營過海路綫亦跟隨調整。

「九巴月票」票價則維持780元不變，配合政府的「公共交通費用補貼計劃」，相等於九巴月票以83折發售。

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聯營綫票價調整後收費表：

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