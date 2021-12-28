英國保就業計劃惠及特朗普 蘇格蘭高球場最少獲近3,500萬

英國政府為減少新冠肺炎疫情影響，曾推出保就業計劃代僱主向休假員工出糧。英國媒體報道，美國前總統特朗普位於英國的兩個高爾夫球場度假村亦有申請補貼，兩年最少合共獲得330萬英鎊（約3,500萬港元）補貼。報道同時指，特朗普的英國高爾夫球場去年最少削減273個工作崗位。

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特朗普（Donald Trump）在蘇格蘭艾爾郡（Ayrshire）及亞伯丁（Aberdeen） 以北的巴爾莫迪（Balmedie），擁有兩間高爾夫球度假村，其公司賬戶顯示，公司去年曾向英國政府申請280萬英鎊（約2,900萬港元）保就業津貼。英國政府數據亦顯示，特朗普於蘇格蘭兩間高爾夫球度假村在今年再度申請補貼。

英國廣播公司（BBC）報道指，特朗普的公司估計再次獲得英國政府保就業補貼，合共介乎330萬英鎊至410萬英鎊（約4,300萬港元）。

報告都顯示，由於疫情封城期間需暫停營業，兩個高爾夫球度假村蒙受巨大損失。其中艾爾郡Turnberry度假村2020年整體虧損340萬英鎊（約3.56億港元），而巴爾莫迪度假村則虧損130萬英鎊（約1,362萬港元）。兩間度假村在2019年利潤分別為32.1萬英鎊（約336萬港元）及損失110萬英鎊（約1,153萬港元）。

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公司賬目亦顯示，特朗普自資擁有的基金及控股公司向兩個度假村提供貸款總額升至1.59億英鎊（約16.66億港元），控股公司亦曾在去年向巴爾莫迪度假村注資110萬英鎊（約1,153萬港元），協助維持日常現金流。

連同土地、建築物及設備在內，Turnberry度假村價值8,600萬英鎊（約9億港元），而規模較小、位於阿伯丁郡（Aberdeenshire）的度假村則價值3,200萬英鎊（約3.4億港元）。

《衛報》報道指，特朗普英國公司在去年曾削減273個工作崗位。Turnberry度假村僱員人數從2019年全年平均541人縮減至2020年的289人。阿伯丁郡度假村工作人員數目亦從84人削減至63人。特朗普當選總統後，次子埃里克（Eric Trump）開始負責打理企業，他表示英國保就業計劃對留住員工十分有幫助，並指公司其後重新聘很多員工。

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責任編輯：李俊儀