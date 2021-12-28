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【搜尋引擎大戰】DuckDuckGo搜尋率飆升　將挑戰Google霸主地位？

科技 16:05 2021/12/28

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網絡搜尋引擎DuckDuckGo主打高私隱，早前更推出多項新功能，吸引大批新用戶使用，近日其搜尋次數更大幅上升！據外媒《Bleeping Computer》報道指，DuckDuckGo使用率較去年有上升趨勢，其搜尋率較去年增長46%，平均每日搜尋率超過1億。

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據DuckDuckGo所公布的官方資料指，DuckDuckGo平均每日搜尋次數超過1億次，而今年總搜尋率更高達34.6億次，較去年上升46%。

不過，相較其他搜尋引擎，DuckDuckGo仍然表現落後，只有2.53%市場佔有率，比起佔87.33%的Google，仍然是微不足道。但已逐步追趕佔有6.43%的Microsoft Bing以及佔有 3.3%的Yahoo。

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除了搜尋引擎，DuckDuckGo日前也宣布將會推出桌面版瀏覽器，與Google Chrome競爭。而該企也繼續維持主打高私隱，強調不會使用Chromium，保障用戶資料安全。

責任編輯：何子澄

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