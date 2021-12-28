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【美股焦點】摩根大通：投資者倉位配置過於悲觀　美股漲勢未結束

環球政經 17:08 2021/12/28

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標準普爾 500 指數上周收盤創下第68個歷史新高，今年迄今的漲幅接近26%，摩根大通（JPMorgan）分析師認為，投資者的倉位配置過於悲觀，認為沒有理由擔心漲勢會很快結束。

以Dubravko Lakos-Bujas為首的摩根大通分析師表示，鑑於投資者倉位已經很低，加上股票回購創紀錄、以及1月的旺季，目前尚不具備大規模拋售的條件。他們認為，投資者的倉位配置過於悲觀，並將聯儲局鷹派做法和新變種病毒Omicron預期想得太過負面。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

儘管標普500指數上周再創歷史新高，但漲勢愈來愈只受少數幾間大型科技股的推動。摩通分析師認為，創紀錄的股票集中度是一種高度謹慎的指標，而不是即將出現拋售的訊號，因此沒有理由擔心漲勢會很快結束。他們又指出投資者一直將大型科技股視為避風港，反映更多的投資者可能很快就會湧入市場

分析師補充，隨著通脹速度回落以及對聯儲局鷹派的擔憂趨緩，小型的回調將為「重啟經濟類股」提供具有吸引力的進場時機，例如旅遊、酒店、能源和電商等。

【延伸閱讀】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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