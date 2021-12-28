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【陶冬專訪】陶冬：科網、地產暴利黃金時代已過　中國經濟轉型「比誰都跑得快」

股市 14:40 2021/12/28

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【陶冬專訪】陶冬：科網、地產暴利黃金時代已過　中國經濟轉型「比誰都跑得快」

中國今年監管風暴遍及互聯網、內房、教育行業，瑞信大中華區私人銀行副主席陶冬接受本報專訪時分析，「強監管」短期未會結束，直言「暴利行業的黃金時代已經過去，不會再回來」。陶冬認為，中國經濟未來動力將變化，預計「不是房地產，估計也不是平台（經濟）」，誰能跑出是「每個人都要做功課」。

陶冬稱，今年遇上強監管的平台經濟、房地產都是過去10年發展得最好的經濟產業，但兩個投資主題同時塌下來，對市場帶來巨大的疑惑。

陶冬：香港若走「房住不炒」死定了，可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】北水走資分析 捕捉異動股：香港興業、上實城市開發、中國中藥、大唐新能源及稻草熊娛樂

陶冬：雙11增長急跌　平台經濟急須轉型

今年「雙十一」是10年來最低調的一次，傳統平台的銷售並未能再錄得40%、50%甚至倍數式的增長，陶冬認為平台經濟已到達瓶頸，急需轉型。

雖然預期強監管未完，「監管的頻率、力度都會有起伏變化」，但陶冬相信不代表有關企業將缺乏生存空間，只是「犧牲消費者可支配收入的暴利行業，黃金時代已經過去」。

陶冬：中國近一年發生較前5年還要多　轉型「比誰都跑得快」

陶冬表示，「（中國）過去一年所發生的事比5年總和更多」，但他相信中國正從過去的經濟模式銳變，經歷陣痛後「比誰都跑得更快」。

他形容，當中國要由過去的經濟模式投入新的經濟模式，過程必然很痛，但陣痛過後就有新局面，「變局」就是中國經濟未來20年的關鍵詞，增長、貨幣政策層面的周期性變化可歸納為短期變化，中長期則涉及產業鏈變化，而政策思維邏輯的變化更涉及未來20、30年。

陶冬專訪全文：

陶冬評港股樓：外資跑了 內資進不來

「暴利行業黃金時代 已經過去」

中國忍痛轉型 將「比誰都跑得快」

作者：陳韻妍、趙穎妍

港股 經濟 陶冬

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