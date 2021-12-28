▲ 【陶冬專訪】陶冬：香港若走「房住不炒」死定了

瑞信大中華區私人銀行副主席陶冬接受本報專訪時稱，香港處於「外資跑了，內資進不來」尷尬局面，在香港樓市上，不少人憂慮政府會將「房住不炒」的政策在港實施。陶冬直言：「如果香港也要走到房住不炒這一步，那麼香港死定了。」

不過，陶冬強調，現時香港對於中國政府的香港政策有些誤解，「相信北京並不希望香港內地化，因為香港在中國的雙循環中，扮演着極其吃重的一個角色」。

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陶冬：樓市不漲因外資內資不在 移民只是少數

今年全球大城市樓市大漲，僅中港沒有大幅上漲，陶冬稱：「香港不漲，因為外資跑了，內資進不來，還出現一些移民，但這只是少數。」

在內資、外資流動減慢下，陶冬認為，本地資金正觀望聯儲局政策方向，但他對樓市長期前景仍然樂觀，

全世界開始了QE（量化寬鬆）這個閘口，根本是關不上，那怕現在加一些息，流動性抽緊一點，很快就會有下一次危機、下一次經濟衰退出現，最終應對方法還是QE，因為沒有再做結構性調整，凡事都是靠錢來滅火。

隨港區國安法立法、選舉制度改變，外界認為香港較內地城市漸失獨特性，陶冬認為中央希望做到的是香港穩定和良好政治環境，而不是把內地的一套直接搬過來。

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陶冬專訪文章：

作者：陳韻妍、趙穎妍