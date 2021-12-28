  • 17°C
香港時間 : 20211228日 (二) 15:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【陶冬專訪】陶冬：香港若走「房住不炒」死定了　

股市 14:12 2021/12/28

分享：

【陶冬專訪】陶冬：香港若走「房住不炒」死定了

瑞信大中華區私人銀行副主席陶冬接受本報專訪時稱，香港處於「外資跑了，內資進不來」尷尬局面，在香港樓市上，不少人憂慮政府會將「房住不炒」的政策在港實施。陶冬直言：「如果香港也要走到房住不炒這一步，那麼香港死定了。」

不過，陶冬強調，現時香港對於中國政府的香港政策有些誤解，「相信北京並不希望香港內地化，因為香港在中國的雙循環中，扮演着極其吃重的一個角色」。

陶冬：科網、地產暴利黃金時代已過，可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】北水走資分析 捕捉異動股：香港興業、上實城市開發、中國中藥、大唐新能源及稻草熊娛樂

陶冬：樓市不漲因外資內資不在　移民只是少數

今年全球大城市樓市大漲，僅中港沒有大幅上漲，陶冬稱：「香港不漲，因為外資跑了，內資進不來，還出現一些移民，但這只是少數。」

在內資、外資流動減慢下，陶冬認為，本地資金正觀望聯儲局政策方向，但他對樓市長期前景仍然樂觀，

全世界開始了QE（量化寬鬆）這個閘口，根本是關不上，那怕現在加一些息，流動性抽緊一點，很快就會有下一次危機、下一次經濟衰退出現，最終應對方法還是QE，因為沒有再做結構性調整，凡事都是靠錢來滅火。

隨港區國安法立法、選舉制度改變，外界認為香港較內地城市漸失獨特性，陶冬認為中央希望做到的是香港穩定和良好政治環境，而不是把內地的一套直接搬過來。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】 

陶冬專訪文章：

陶冬評港股樓：外資跑了 內資進不來

「暴利行業黃金時代 已經過去」

中國忍痛轉型 將「比誰都跑得快」

作者：陳韻妍、趙穎妍

經濟 陶冬 港區國安法 香港 量化寬鬆 美國聯儲局

上一篇文章

【陶冬專訪】陶冬：科網、地產暴利黃金時代已過　中國經濟轉型「比誰都跑得快」

下一篇文章

年底執倉策略速覽　聶sir話明年留意呢幾個板塊！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新冠藥物】開拓藥業曾瀉近85%、即市低位彈一倍　新冠藥物試驗數據未達統計學顯著性
【新冠藥物】開拓藥業曾瀉近85%、即市低位彈一倍　新冠藥物試驗數據未達統計學顯著性
【美股期貨】道指期貨回軟跌45點　納指期貨跌近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回軟跌45點　納指期貨跌近0.1%（不斷更新）
【騰訊派京東】一文睇清騰訊20大上市公司股權投資　京東以外那隻股份價值最高？ 騰訊股東可獲分幾多錢？（附表）
【騰訊派京東】一文睇清騰訊20大上市公司股權投資　京東以外那隻股份價值最高？ 騰訊股東可獲分幾多錢？（附表）
【港股市況】恒生指數午後初段偏軟　長和系造好長實升4%　電力、車股跌　開拓藥業瀉逾六成（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後初段偏軟　長和系造好長實升4%　電力、車股跌　開拓藥業瀉逾六成（不斷更新）
【東亞23】東亞銀行被剔出本地系統重要性認可機構名單　東亞：藉機運用資源發展業務（第二版）
【東亞23】東亞銀行被剔出本地系統重要性認可機構名單　東亞：藉機運用資源發展業務（第二版）
【恒大危機】恒大全國復工率逾9成、許家印：「絕不允許任何一人躺平」　恒大兩債息到期照升6%
【恒大危機】恒大全國復工率逾9成、許家印：「絕不允許任何一人躺平」　恒大兩債息到期照升6%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款