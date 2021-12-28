【Omicron變種病毒】變種病毒個案急增！　蘋果關閉紐約7間Apple Store

▲ 紐約市7間Apple Store均暫停營業，只提供到店取貨服務。（法新社圖片）

Omicron變種病毒威脅全球，其中美國確診人數急增。在疫情嚴重的紐約市，7間Apple Store均暫停營業，只提供到店取貨服務。

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據《THE VERGE》報道，蘋果發言人昨日（27日）表示，位於紐約市的7間Apple Store已全數關閉，包括第五大道（Fifth Avenue）、中央車站（Grand Central）和蘇豪區（SoHo）等熱門地點的門市，只提供到店取貨服務，在官網訂購商品的消費者，仍可前到門市取貨。

報道指，紐約市Apple Store的其他服務，如硬件維修和提供軟件教學的Genius Bar及預約購物時段，將暫停服務，蘋果未有公布該措施將實施多久。受疫情影響，蘋果已要求所有美國Apple Store的員工及顧客，必須配戴口罩。

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責任編輯：廖淑瑩

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