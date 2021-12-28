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【OPPO新機】OPPO Reno7新年版賀歲手機　內地市場今起預售

科技 18:30 2021/12/28

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聖誕節完滿結束後，就要開始準備迎接農曆新年的到來！内地手機品牌OPPO日前就率先公布，將會推出Reno7新年版賀歲手機。為了慶祝虎年，OPPO Reno7新年版賀歲手機機背的 OPPO標誌旁，更刻有虎頭圖案，並採用鮮紅色磨砂機身，相當有新年氣氛！

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事實上，OPPO Reno7新年版只有將機身變成「新年感」，規格與普通版完全相同。如採用6.43寸屏幕，搭載90Hz屏幕刷新率，並支援AMOLED屏幕。該裝置亦會使用高通（Qualcomm）Snapdragon 778G 芯片。

鏡頭方面，手機搭載3,200萬像素前置鏡頭、6,400萬像素主鏡頭、800萬像素廣角及200萬像素微距鏡頭。此外，該手機亦會配備4,500mAh電池容量，支援60W快充。

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價錢方面， Reno7新年版將提供3個版本，包括8GB + 128GB、8GB + 256GB及12GB + 256GB。售價分別為2,699人民幣（約3,303港元）、2,999人民幣（約3,670港元）及3,299人民幣（約4,038港元）。OPPO Reno7新年版由即日起於內地市場接受預訂。另值得一提的是，外媒《Gizmochina》指出，該款新手機將在明年2月1日才在內地市場公開發售，而香港會否上市，仍是一個謎。

責任編輯：何子澄

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