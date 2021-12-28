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尊尼特普前妻再揭舊怨 新犬撞名澳洲副總理？

環球社會熱點 14:02 2021/12/28

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荷里活演員尊尼特普前妻Amber Heard於2015年前往澳洲探班時，將兩隻愛犬偷渡至澳洲，引起當時澳洲農業部部長喬伊斯不滿，雙方一度引起罵戰。Amber Heard最近竟將新愛犬命名為喬伊斯，但獲對方大方回應。

無罩外遊釀多地封城 澳洲染疫少年遭重罰近20萬 【下一頁】

Amber Heard於2015年前往澳洲探望拍攝《加勒比海盜》 的尊尼特普（Johnny Depp）時，偷渡兩隻愛犬與她一同乘坐私人飛機前往當地，最終東窗事發。時任澳洲農業部部長喬伊斯（Barnaby Joyce）下令兩隻狗狗要「滾回美國」（bugger off back to the United States），或者面臨安樂死。

尊尼特普更加入罵戰，稱喬伊斯為「汗流浹背、膽大包天的澳洲男人」（sweaty，big-gutted man from Australia），雙方引起罵戰。

事隔7年，Amber Heard周日（26日）在Twitter上載自己與新愛犬的照片，向網民介紹她將新狗命名為喬伊斯，再次掀起風波。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

悉尼所在州重推口罩令 確診創新高 【下一頁】

現任澳洲副總理喬伊斯回應指，Amber Heard以他的名字命名其新狗，使他充滿成就感，因為他早就忘記Amber Heard和尊尼特普，但自己卻仍然在她的腦海裡揮之不去。

喬伊斯續稱，

顯然我的評價比尊尼特普高。（Obviously， I now rate above Johnny Depp）

Amber Heard於2016年承認為她的狗提供虛假的移民文件，她與尊尼特普需發布道歉影片表達悔意，並建議旅客需尊重澳洲動物檢疫法律。

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責任編輯：郭麗明

網絡熱話 安樂死 演員 澳洲 尊尼特普 非法入境 荷里活

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