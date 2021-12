尊尼特普前妻再揭舊怨 新犬撞名澳洲副總理？

荷里活演員尊尼特普前妻Amber Heard於2015年前往澳洲探班時,將兩隻愛犬偷渡至澳洲,引起當時澳洲農業部部長喬伊斯不滿,雙方一度引起罵戰。Amber Heard最近竟將新愛犬命名為喬伊斯,但獲對方大方回應。

Amber Heard於2015年前往澳洲探望拍攝《加勒比海盜》 的尊尼特普(Johnny Depp)時,偷渡兩隻愛犬與她一同乘坐私人飛機前往當地,最終東窗事發。時任澳洲農業部部長喬伊斯(Barnaby Joyce)下令兩隻狗狗要「滾回美國」(bugger off back to the United States),或者面臨安樂死。

尊尼特普更加入罵戰,稱喬伊斯為「汗流浹背、膽大包天的澳洲男人」(sweaty,big-gutted man from Australia),雙方引起罵戰。

事隔7年,Amber Heard周日(26日)在Twitter上載自己與新愛犬的照片,向網民介紹她將新狗命名為喬伊斯,再次掀起風波。

現任澳洲副總理喬伊斯回應指,Amber Heard以他的名字命名其新狗,使他充滿成就感,因為他早就忘記Amber Heard和尊尼特普,但自己卻仍然在她的腦海裡揮之不去。

喬伊斯續稱,

顯然我的評價比尊尼特普高。(Obviously, I now rate above Johnny Depp)

Amber Heard於2016年承認為她的狗提供虛假的移民文件,她與尊尼特普需發布道歉影片表達悔意,並建議旅客需尊重澳洲動物檢疫法律。

